Korrika kültüra randonnée Erretzü Tardets-Sorholus

Korrika kültüra randonnée Erretzü

Salle des sports Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre de la Korrika kültüra, une randonnée accompagnée par un accompagnateur montagne aguerri est proposée au départ de Tardets.

On vous propose deux possibilités pour rejoindre les hauteurs d’Erretzü

– La plus courte 10,4 km pour un dénivelé positif de 534 m, une petite route puis des sentiers dans les fougeraies de la face Sud nous mènent au col d’Erretzü puis d’Urdagarai. De là, il suffit de monter par la crête pour rejoindre le sommet.

– La plus longue 13,2 km pour un dénivelé positif de 620 m, même départ, mais poursuivre après le col d’Urgarai le sentier en face Nord pour emprunter la crête suivante et monter rejoindre le sommet (également assez raide).

La descente peut se faire également de deux manières directement en face Sud par la crête Larreandia pour rejoindre les sentiers de montées dans la fougeraie puis le parking. Sinon, poursuivre par la crête Nord. .

Salle des sports Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 58

