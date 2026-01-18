Korrika kültüra soirée musicale Rue de la Navarre Mauléon-Licharre

Korrika kültüra soirée musicale

Rue de la Navarre Bar le Xibero Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dans le cadre de la korrika vous êtes attendus à Mauléon.

La soirée débutera par un atelier de guitare animé par Monique Lechardoy, avec pour objectif un chant collectif en fin de soirée. .

Rue de la Navarre Bar le Xibero Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : Korrika kültüra soirée musicale

