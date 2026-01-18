Korrika kültüra soirée musicale Rue de la Navarre Mauléon-Licharre
Korrika kültüra soirée musicale Rue de la Navarre Mauléon-Licharre samedi 31 janvier 2026.
Rue de la Navarre Bar le Xibero Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Dans le cadre de la korrika vous êtes attendus à Mauléon.
La soirée débutera par un atelier de guitare animé par Monique Lechardoy, avec pour objectif un chant collectif en fin de soirée. .
Rue de la Navarre Bar le Xibero Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
