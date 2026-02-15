Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna Tardets-Sorholus
Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna Tardets-Sorholus samedi 28 février 2026.
Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna
Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Dans le cadre de la Korrika, le bar associatif Prefosta vous invite à Tardets.
Création de l’écrivain Jon Garmendia Txuria et du musicien Xabi Solano, le spectacle Bidaosatik harago est composé de contes, poèmes et écrits courts. N’hésitez pas à réserver votre soirée en Soule. .
Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna
L’événement Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Pays Basque