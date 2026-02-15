Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna Tardets-Sorholus

Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna Tardets-Sorholus samedi 28 février 2026.

Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna

Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Dans le cadre de la Korrika, le bar associatif Prefosta vous invite à Tardets.
Création de l’écrivain Jon Garmendia Txuria et du musicien Xabi Solano, le spectacle Bidaosatik harago est composé de contes, poèmes et écrits courts. N’hésitez pas à réserver votre soirée en Soule.   .

Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna

L’événement Korrika kültürala Bidasoatik harago ikuskizüna Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Pays Basque