Korrika kültürala conférence et spectacle Aussurucq

Dans le cadre de la korrika kültürala, vous êtes invités à Aussurucq.

Voici le programme que l’association Bedatse-Lilia propose

– 19 heures présentation des recherches menées par l’association Aranzadi sur le mont Gaztelü à Aussurucq,

– 21 heures un gala cabaret et un aiharia (repas traditionnel bizcayen) avec spécialités locales.

Avec la participation de Txarli et Joselu Otxandategi elkartea, Bedatse-Liliak et d’autres artistes. Repas sur réservation. .

