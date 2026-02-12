Korrika kültürala conférence et spectacle Aussurucq
Korrika kültürala conférence et spectacle Aussurucq vendredi 20 février 2026.
Korrika kültürala conférence et spectacle
Salle communale Aussurucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Dans le cadre de la korrika kültürala, vous êtes invités à Aussurucq.
Voici le programme que l’association Bedatse-Lilia propose
– 19 heures présentation des recherches menées par l’association Aranzadi sur le mont Gaztelü à Aussurucq,
– 21 heures un gala cabaret et un aiharia (repas traditionnel bizcayen) avec spécialités locales.
Avec la participation de Txarli et Joselu Otxandategi elkartea, Bedatse-Liliak et d’autres artistes. Repas sur réservation. .
Salle communale Aussurucq 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 33 75
