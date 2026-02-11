Korrika kültürala débat sur le devenir de la langue Günea Mauléon-Licharre

Korrika kültürala débat sur le devenir de la langue

Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Dans le cadre de Korrika kültürala, vous êtes invités à Mauléon.

Jone Josie, Xan Aire et Patrick Queheillek parleront du basque et leurs ressentis sur son futur. Ils partageront leurs expériences et avis.

Traduction proposée sur place. Restauration sur place .

Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Korrika kültürala débat sur le devenir de la langue

L’événement Korrika kültürala débat sur le devenir de la langue Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Pays Basque