Korrika kültürala débat sur le devenir de la langue Günea Mauléon-Licharre jeudi 26 février 2026.
Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre de Korrika kültürala, vous êtes invités à Mauléon.
Jone Josie, Xan Aire et Patrick Queheillek parleront du basque et leurs ressentis sur son futur. Ils partageront leurs expériences et avis.
Traduction proposée sur place. Restauration sur place .
Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
