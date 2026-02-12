Korrika kültürala exposition züek heben Barcus
Korrika kültürala exposition züek heben
Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Dans le cadre de la korrika kültürala, vous êtes attendus à Barcus.
Vous pourrez découvrir une exposition géopoétique du Pays basque. .
Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
English : Korrika kültürala exposition züek heben
