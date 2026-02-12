Korrika kültürala exposition züek heben Barcus

Korrika kültürala exposition züek heben

Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Dans le cadre de la korrika kültürala, vous êtes attendus à Barcus.

Vous pourrez découvrir une exposition géopoétique du Pays basque. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

