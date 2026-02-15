Korrika kültürala haizea dator bertso saioa Tardets-Sorholus

Korrika kültürala haizea dator bertso saioa

2026-02-27

Dans le cadre de la Korrika, le bar associatif Prefosta vous invite à Tardets.

Les bertsolari (improvisateurs) souletins et les voisins des autres provinces vous feront une démonstration de leurs talents. N’hésitez pas à réserver votre soirée en Soule. .

