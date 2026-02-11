Korrika kültürala présentation BD zazpikiak bat Tardets-Sorholus
Korrika kültürala présentation BD zazpikiak bat Tardets-Sorholus samedi 28 février 2026.
Salle Etxahun Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Dans le cadre de la korrika kültürala, vous êtes attendus à Tardets.
La bande dessinée zazpikiak bat vous sera présentée. .
Salle Etxahun Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
English : Korrika kültürala présentation BD zazpikiak bat
