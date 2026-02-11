Korrika kültürala présentation BD zazpikiak bat Tardets-Sorholus

Korrika kültürala présentation BD zazpikiak bat

Salle Etxahun Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Dans le cadre de la korrika kültürala, vous êtes attendus à Tardets.

La bande dessinée zazpikiak bat vous sera présentée. .

Salle Etxahun Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

