Korrika kültürala soirée chants Larrau vendredi 30 janvier 2026.
Les associations de Larrau vous invitent au trinquet.
À l’occasion de la Korrika, qui démarre, cette année, de Soule, une soirée de chants est organisée. Amenez vos livrets et venez passer un moment de convivialité. Il y aura à boire et à manger. Venez nombreux. .
Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
