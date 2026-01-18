Korrika kültürala soirée chants

Trinquet Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Les associations de Larrau vous invitent au trinquet.

À l’occasion de la Korrika, qui démarre, cette année, de Soule, une soirée de chants est organisée. Amenez vos livrets et venez passer un moment de convivialité. Il y aura à boire et à manger. Venez nombreux. .

Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Korrika kültürala soirée chants

L’événement Korrika kültürala soirée chants Larrau a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Pays Basque