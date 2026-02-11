Korrika kültürala spectacle Elimberri Arrast-Larrebieu

Korrika kültürala spectacle Elimberri

Salle municipale Arrast-Larrebieu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Dans le cadre de la Korrika, vous êtes invités à Arrast.

Le spectacle Elimberri de Pantxix Bidart et Primaël Montgauzí est la rencontre de deux cultures et de deux langues sœurs, la basque et la gasconne. Les deux artistes les font dialoguer, chanter, s’harmoniser de manière actuelle, faisant rejaillir leur sagesse ancestrale dans notre monde contemporain. On se sent hors du temps, comme une veillée près du feu, transporté par la musique, les contes et les légendes, par la douceur des chants et la poésie des mots. .

Salle municipale Arrast-Larrebieu 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

