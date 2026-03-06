Korrika kültürala zerbait sartu zait begian Licq-Athérey

Korrika kültürala zerbait sartu zait begian

Salle municipale Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Korrika kültürala vous êtes invités à Licq-Atherey.

Imanol Epelde vous présente son spectacle dans lequel il explore l’incertitude de l’identité dans un monde en accélération et globalisé. Avec humour et intensité, il mêle spoken word, musique électronique originale et projections visuelles pour chanter et raconter cette époque instable. .

