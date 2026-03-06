Korrika kültürala zerbait sartu zait begian Licq-Athérey
Korrika kültürala zerbait sartu zait begian Licq-Athérey samedi 14 mars 2026.
Korrika kültürala zerbait sartu zait begian
Salle municipale Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Dans le cadre de la Korrika kültürala vous êtes invités à Licq-Atherey.
Imanol Epelde vous présente son spectacle dans lequel il explore l’incertitude de l’identité dans un monde en accélération et globalisé. Avec humour et intensité, il mêle spoken word, musique électronique originale et projections visuelles pour chanter et raconter cette époque instable. .
Salle municipale Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Korrika kültürala zerbait sartu zait begian
L’événement Korrika kültürala zerbait sartu zait begian Licq-Athérey a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque