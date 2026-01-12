Korrika

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Saint-Pée-Sur-Nivelle (Senpere) est une des étapes de la korrika 2026.

La korrika est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif d’une part, étendre et renforcer la mobilisation des habitants du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

Le programme détaillé sera disponible en ligne prochainement. .

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 09 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Korrika

L’événement Korrika Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Pays Basque