Korrika Txingudi + Handbikes & Fauteuils Roulants Hendaye

Korrika Txingudi + Handbikes & Fauteuils Roulants
Le Bidasoa Atletiko Taldea d’Irun et de Hondarribia et Urpean Subaquatique Club d’Hendaye avec le partenariat du Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi, organisent la 26ème Txingudi Korrika.
Les inscriptions sont ouvertes sur www.kirolprobak.com jusqu’au vendredi 3 octobre à 13h00. Les dossards pourront être retirés le vendredi au centre civique Palmera Montero ou le samedi matin au point de départ.
Le départ de Hendaye, prévu à 10h00, se fera rue des Orangers, quai de la Floride, en passant par le centre d’Irun et en terminant sur la piste d’athlétisme d’Hondatza à Hondarribia. .
