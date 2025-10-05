Korrika Txingudi + Handbikes & Fauteuils Roulants Hendaye

dimanche 5 octobre 2025.

Korrika Txingudi + Handbikes & Fauteuils Roulants

Rue des Orangers Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le Bidasoa Atletiko Taldea d’Irun et de Hondarribia et Urpean Subaquatique Club d’Hendaye avec le partenariat du Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi, organisent la 26ème Txingudi Korrika.

Les inscriptions sont ouvertes sur www.kirolprobak.com jusqu’au vendredi 3 octobre à 13h00. Les dossards pourront être retirés le vendredi au centre civique Palmera Montero ou le samedi matin au point de départ.

Le départ de Hendaye, prévu à 10h00, se fera rue des Orangers, quai de la Floride, en passant par le centre d’Irun et en terminant sur la piste d’athlétisme d’Hondatza à Hondarribia. .

Rue des Orangers Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

