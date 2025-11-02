Koruak Festival international de chœurs: Sopra il fiume Théâtre Michel Portal Bayonne
Théâtre Michel Portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-02
Fondé en 2018 à Kawagoe au Japon,Sopra il Fiume réunit de jeunes chanteurs désireux de vivre la musique chorale de manière active
et collective. L’ensemble se distingue par son approche sans chef de chœur, guidée par une recherche d’expressivité partagée.
Le nom Sopra Il Fiume, qui signifie au-dessus du fleuve en italien, fait référence à la ville de Kawagoe, dans la préfecture de Saitama, où le chœur est basé.
Depuis sa création, l’ensemble s’est illustré dans de nombreux concours nationaux. L’année 2024 marque un tournant, avec plusieurs distinctions majeures, dont un 1er prix au concours vocal du Kantō et un prix d’or lors de la finale nationale du concours choral du Japon. .
