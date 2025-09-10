Kosen Judo & Jiu-Jitsu Brésilien – Inscriptions au Jamet Sporting Club Bellevue Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Kosen Judo & Jiu-Jitsu Brésilien – Inscriptions au Jamet Sporting Club Bellevue Complexe Sportif Daniel Praud Nantes mercredi 10 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-10 14:00 – 21:00

Gratuit : oui Essai gratuit Essai gratuit Inscription & réservation : Rendez-vous sur notre site web dojo.gymnase-jamet.fr pour choisir la séance d’essai qui vous convient et vous inscrire. Ne tardez pas, les places sont limitées ! Tarif Enfants (5-13 ans) : 260 €Tarif Ados & Adultes : 295 € Jeune Public, Tout public, Adulte

Découvrez une discipline unique à Nantes : le Kosen Judo, fusion du combat debout et au sol ! Le Jamet Sporting Club Bellevue est fier d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour la rentrée 2025-2026. Pour marquer cet événement, nous organisons des séances d’essai gratuites pour vous permettre de découvrir notre école et la richesse de notre discipline. Qu’est-ce que le Kosen Judo ? Historiquement, le Kosen Judo est une forme de Judo qui met un accent particulier sur le combat au sol (ne-waza), une expertise aujourd’hui parfaitement complétée par la pratique du Jiu-Jitsu Brésilien (JJB). En rejoignant notre école, vous bénéficierez d’un enseignement complet qui vous permettra de maîtriser à la fois :L’art du combat debout (Tachi-waza) : avec les techniques de projection du Judo, pour un contrôle de l’adversaire avant même le sol.L’art du combat au sol (Ne-waza) : avec les techniques d’immobilisations, de contrôles et de soumissions du Jiu-Jitsu Brésilien. Cet équilibre fait du Kosen Judo une discipline complète, idéale pour les pratiquants de tous niveaux, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes. Pourquoi choisir le Jamet Sporting Club ?Une expertise reconnue : Nos professeurs passionnés et diplômés d’Etat vous guident pas à pas dans votre progression, du simple apprentissage à la maîtrise technique. Pour tous les âges : Nous proposons des cours adaptés à chaque public, des plus jeunes (5-13 ans) aux ados et adultes, avec des programmes spécifiques à chaque tranche d’âge. Un environnement bienveillant : L’épanouissement personnel, le respect et la discipline sont les valeurs fondamentales de notre club. Nous offrons un cadre sécurisé et convivial où chacun peut se sentir à l’aise pour s’entraîner et se dépasser. Un lieu central : Notre dojo est facilement accessible au nouveau Complexe Sportif Daniel Praud, à Nantes, à proximité des transports en commun (Tram Ligne 1 arrêt ‘JAMET’). Préparez votre rentrée, réservez votre essai gratuit ! Pour éviter la cohue de la rentrée et vous assurer une place, nous vous encourageons à réserver dès maintenant votre séance d’essai gratuite. C’est le meilleur moyen de vous familiariser avec notre discipline, de rencontrer nos instructeurs et d’échanger avec notre communauté. Que vous cherchiez à vous défouler, à apprendre la self-défense, à améliorer votre condition physique ou simplement à découvrir un nouveau sport, l’école de Kosen Judo et de Jiu-Jitsu Brésilien du Jamet SC est le lieu qu’il vous faut. Public : Enfants (5-13 ans), Ados & Adultes

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://dojo.gymnase-jamet.fr/