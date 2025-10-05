KOSH – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

KOSH Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Kosh est diagnostiqué H.P.S. (Haut Potentiel Sonore) dès son plus âge. Ce virtuose lyonnais du beatbox et showman inclassable est tombé dans un chaudron magique où l’humour, le théâtre, les prouesses vocales et un grain de folie ont macéré pour rendre le jus de cette nouvelle création dont il a le secret. À travers une série de sketchs déjantés, de situations cocasses et de personnages décalés, Kosh explore le pouvoir incroyable du son dans notre quotidien. Il est question de la création du monde à l’invention de la musique, en passant par les problèmes de couple ou l’histoire du Roi Lion revisitée. Ce nouveau seul-en-scène, à la fois drôle et touchant, présage une fresque sonore jubilatoire où le rythme remplace les mots dans une expérience sonore inédite et jubilatoire à partager sans modération !

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69