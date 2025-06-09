Kosh Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon

Kosh Festival Drôlement Bien

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Kosh, artiste inclassable, est une véritable boîte à musique humaine. Son nouveau spectacle H.P.S (Haut potentiel sonore) mêle sketchs déjantés et personnages originaux pour explorer le pouvoir du son, de la création du monde aux problèmes de couple, en passant par une relecture humoristique du Roi Lion. Un univers unique où humour, beatbox et folie se rencontrent !

?Spectacle à vivre en famille dès 8 ans. .

