KOSH – LE SCENACLE Besancon

KOSH Début : 2026-01-24 à 15:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : KOSHKOSHKosh, artiste inclassable, est une véritable boîte à musique humaine. Son nouveau spectacle –H.P.S (Haut potentiel sonore) – mêle sketchs déjantés et personnages originaux pour explorerle pouvoir du son, de la création du monde aux problèmes de couple, en passant par unerelecture humoristique du Roi Lion. Un univers unique où humour, beatbox et folie serencontrent !Samedi 24 janvier, 15h – Le ScènacleSpectacle à vivre en famille dès 8 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25