KOSH LE BIJOU Toulouse

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Début : 2025-10-02 21:00:00

2025-10-02

Kosh, artiste inclassable et maître du beatbox, est diagnostiqué HPS (haut potentiel sonore) dès son plus âge c’est une boîte musicale à lui tout seul qui nous embarque dans une explosion sonore et théâtrale inédite !

À travers une série de sketchs déjantés, de situations cocasses et de personnages décalés, Kosh explore avec passion le pouvoir incroyable du son dans notre quotidien. Préparez-vous à découvrir un récit où le son devient une véritable expérience drôle et humaine… L’essayer c’est l’adopter ! 9 .

English :

Kosh, unclassifiable artist and beatbox master, was diagnosed with HPS (high sound potential) at an early age: he is a one-man musical box who takes us on an unprecedented explosion of sound and drama!

German :

Kosh, ein unklassifizierbarer Künstler und Meister der Beatbox, wurde schon in jungen Jahren mit HPS (High Sound Potential) diagnostiziert: Er ist eine Musikbox für sich allein, die uns in eine beispiellose Klang- und Theaterexplosion mitnimmt!

Italiano :

A Kosh, artista inclassificabile e maestro di beatbox, è stato diagnosticato un HPS (alto potenziale sonoro) in tenera età: è una scatola musicale a tutti gli effetti, che ci porterà in un’esplosione di suoni e teatro senza precedenti!

Espanol :

Kosh, artista inclasificable y maestro del beatbox, fue diagnosticado de HPS (alto potencial sonoro) a una edad temprana: ¡es una caja musical por derecho propio, que nos lleva a una explosión sonora y teatral sin precedentes!

L’événement KOSH Toulouse a été mis à jour le 2025-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE