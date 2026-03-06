Kostalde Baleada Esplanade de La Barre (arrivée) Anglet

Kostalde Baleada

Esplanade de La Barre (arrivée) 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Organisée par l’association angloye Ibaialde, cette randonnée pédestre, à la fois culturelle et gourmande, suit le littoral de Ciboure à Anglet.

14ème édition

Pas moins de 1 600 randonneurs prendront le départ à Socoa pour une marche côtière d’environ 28 km, jalonnée de plages, de pointes rocheuses et de digues, ponctuée de pauses gourmandes.

L’arrivée est prévue dans l’après-midi sur l’esplanade de La Barre à Anglet. .

