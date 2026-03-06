Kostalde Baleada Esplanade de La Barre (arrivée) Anglet
Kostalde Baleada Esplanade de La Barre (arrivée) Anglet dimanche 19 avril 2026.
Kostalde Baleada
Esplanade de La Barre (arrivée) 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Organisée par l’association angloye Ibaialde, cette randonnée pédestre, à la fois culturelle et gourmande, suit le littoral de Ciboure à Anglet.
14ème édition
Pas moins de 1 600 randonneurs prendront le départ à Socoa pour une marche côtière d’environ 28 km, jalonnée de plages, de pointes rocheuses et de digues, ponctuée de pauses gourmandes.
L’arrivée est prévue dans l’après-midi sur l’esplanade de La Barre à Anglet. .
Esplanade de La Barre (arrivée) 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 13 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kostalde Baleada
L’événement Kostalde Baleada Anglet a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Anglet