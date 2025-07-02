Kostia dans Entre Deux Compiègne

Kostia dans Entre Deux Compiègne jeudi 9 avril 2026.

Kostia dans Entre Deux

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Auteur Kostia

Genre One Man Show

Un spectacle hilarant de vérité !

T’es pas un Homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les 10 minutes.

Mais c’est quoi être un homme aujourd’hui?

Dans ce spectacle hilarant de vérité, Kostia nous raconte son ENTRE DEUX !

Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court.

Avec sa bonhomie naturelle, ses personnages bien sentis, un contact public inné et sa capacité à rendre votre quotidien désopilant.

Artiste belge et attachant, Kostia vous promet un spectacle qui fait du bien, sur le monde qui l’entoure et qu’il commence à décrypter.

Un seul en scène ou les hommes se disent Ah ! C’est moi! et les femmes Ah ! Tu vois ! Lui il commence à comprendre 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Kostia dans Entre Deux Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme