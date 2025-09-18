Kostia – » Entre deux » Le Bacchus Rennes

Kostia – » Entre deux » Le Bacchus Rennes mardi 24 mars 2026.

Kostia – » Entre deux » Le Bacchus Rennes 24 – 29 mars 2026 Tarifs : 21€ et 15€

dans ce spectacle hilarant de vérité , Kostia nous raconte son ENTRE DEUX!

T’es pas un Homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les 10 minutes. »

Mais c’est quoi « être un homme » aujourd’hui? dans ce spectacle hilarant de vérité , Kostia nous raconte son ENTRE DEUX!

Entre mari et Papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court.

Avec sa bonhomie naturelle, ses personnages bien sentis, un contact public inné et sa capacité à rendre votre quotidien désopilant.

Artiste attachant, Kostia vous promet un spectacle qui fait du bien , sur le monde qui l’entoure et qu’il commence à décrypter.

Un seul en scène ou les hommes se disent « Ah! C’est moi! » et les femmes « Ah! Tu vois! lui il commence à comprendre

[https://youtu.be/wnzlatGeYVc](https://youtu.be/wnzlatGeYVc)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T18:15:00.000+02:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8130-kostia-entre-deux-mars-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine