KOSTIA ET SIMON NOENS – SALLE FELIX MARTIN St Raphael

KOSTIA ET SIMON NOENS – SALLE FELIX MARTIN St Raphael vendredi 10 octobre 2025.

KOSTIA ET SIMON NOENS Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE CULTUREL DE ST RAPHAEL PRÉSENTE : KOSTIA ET SIMON NOENSKOSTIA (Prix du jury 2024) : Mais c’est quoi « être un homme » aujourd’hui? Avec humour et amour, Kostia nous raconte son ENTRE DEUX! Un spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia ou les hommes se disent « Ah! C’est moi! » et les femmes leur disent « Ah! Tu vois! »SIMON NOENS (Prix du public 2024) : Après avoir rempli plusieurs fois d’affilée la baignoire de sa salle de bain…Après avoir mis le feu accidentellement à une poubelle municipale,Après avoir affiché complet sur un paquet de pâtes artisanales,Après avoir remporté le 1er prix du concours de Jokari de Saint-Palais sur Mer en 1992…Simon Noëns entame ses dernières dates avant l’Olympia.Parking le plus proche : parking Bonapane1€ par billet vendu reversé à octobre rose

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE FELIX MARTIN Boulevard Felix Martin 83700 St Raphael 83