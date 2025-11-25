KOSTIA – LA CAVE A MUSIQUE Macon

KOSTIA – LA CAVE A MUSIQUE Macon mardi 25 novembre 2025.

KOSTIA Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

«T’es pas un homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et Crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les dix minutes.»Mais c’est quoi « être un homme » aujourd’hui ?Avec humour et amour, Kostia nous raconte son Entre deux ! Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court.Un spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia ou les hommes se disent « Ah ! c’est moi » et les femmes leur disent « Ah ! tu vois ! »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CAVE A MUSIQUE 119, rue Boullay 71000 Macon 71