Kosto Quiz Répond ou résiste ! The Roof Vercors Bourg-de-Péage

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-12-19 18:00:00
2025-12-19
Prêt.e à tester ta culture grimpe… en restant suspendu.e à une barre ? Lots à gagner pour les trois finalistes.
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
English :
Ready to test your climbing skills? by hanging from a bar? Prizes to be won by the three finalists.
