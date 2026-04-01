Kotaro Fukuma Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
Kotaro Fukuma Les Allos Théâtre de Cluses Cluses vendredi 10 avril 2026.
Cluses
Kotaro Fukuma
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
La scène des Allos accueille de nouveau cette saison le pianiste virtuose Kotaro Fukuma, citoyen d’honneur de la ville Cluses en 2018.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : Kotaro Fukuma
This season, the Allos stage welcomes back virtuoso pianist Kotaro Fukuma, honorary citizen of the town of Cluses in 2018.
L’événement Kotaro Fukuma Cluses a été mis à jour le 2025-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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