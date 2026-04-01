Kotaro Fukuma Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Cluses

Kotaro Fukuma

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

La scène des Allos accueille de nouveau cette saison le pianiste virtuose Kotaro Fukuma, citoyen d’honneur de la ville Cluses en 2018.

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : Kotaro Fukuma

This season, the Allos stage welcomes back virtuoso pianist Kotaro Fukuma, honorary citizen of the town of Cluses in 2018.

L’événement Kotaro Fukuma Cluses a été mis à jour le 2025-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme