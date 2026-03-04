Koto, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Koto Samedi 4 avril, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T16:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T16:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

Samedi 4 avril – 16h

Le koto est un instrument de musique japonais traditionnel, à l’histoire millénaire. L’apprentissage de cet instrument, débuté dès leur enfance, s’est déroulé dans la plus ancienne université nationale des arts du Japon.

L’Université des Arts de Tokyo propose une éducation internationale et des opportunités créatives en musique et en beaux-arts.

C’est une opportunité exceptionnelle de les accueillir en France. Les artistes souhaitent ainsi perpétuer la tradition et l’exprimer avec habileté, en transmettant de l’enthousiasme, créant de nouvelles connexions et interactions.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Durée : 1h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Yuko Kikunagi et Norika Suzuki sont deux jeunes joueuses talentueuses de koto au Japon.