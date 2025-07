Koul’Art ateliers vacances TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Koul’Art ateliers vacances

TOUROUVRE 1 Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-08-02 16:00:00

2025-07-30 2025-07-31 2025-08-02 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-21

Koul’Art ateliers vous proposent des activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques et animations pendant les vacances d’été.

Programme juillet et août en affiche jointe.

TOUROUVRE 1 Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com

English : Koul’Art ateliers vacances

Koul’Art ateliers offers creative and recreational activities, discoveries, cultural and artistic initiations and animations during the summer vacations.

July and August program in attached poster.

German :

Koul’Art ateliers bieten Ihnen kreative und erholsame Aktivitäten, Entdeckungen, kulturelle und künstlerische Einführungen und Animationen während der Sommerferien.

Programm Juli und August auf dem beigefügten Plakat.

Italiano :

Gli atelier Koul’Art propongono attività creative e ricreative, scoperte, iniziazioni culturali e artistiche ed eventi durante le vacanze estive.

Per il programma di luglio e agosto, consultare la locandina allegata.

Espanol :

Koul’Art ateliers propone actividades creativas y lúdicas, descubrimientos, iniciaciones culturales y artísticas y eventos durante las vacaciones de verano.

Consulte el cartel adjunto para conocer el programa de julio y agosto.

