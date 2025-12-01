Koul’Art ateliers vacances TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Koul’Art ateliers vacances TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 20 décembre 2025.

Koul’Art ateliers vacances

TOUROUVRE 1 Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:15:00

fin : 2025-12-22 11:15:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-22

Koul’Art ateliers vous proposent des activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques et animations pendant les vacances de Noel.

Programme affiche jointe. .

TOUROUVRE 1 Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com

English : Koul’Art ateliers vacances

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Koul’Art ateliers vacances Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche