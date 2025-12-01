Koul’Art ateliers vacances TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Koul’Art ateliers vacances TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 20 décembre 2025.
Koul’Art ateliers vacances
TOUROUVRE 1 Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:15:00
fin : 2025-12-22 11:15:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-22
Koul’Art ateliers vous proposent des activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques et animations pendant les vacances de Noel.
Programme affiche jointe. .
TOUROUVRE 1 Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com
English : Koul’Art ateliers vacances
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Koul’Art ateliers vacances Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche