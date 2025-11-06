Kourtney Roy – La Volpina Galerie Les Filles du calvaire Paris

L’artiste poursuit son exploration de l’autoportrait mis en scène, dans une série inédite où elle plonge au cœur des marges urbaines. Fidèle à son langage visuel, elle y convoque l’imaginaire cinématographique italien, entre néoréalisme et comédies populaires, pour en extraire une matière visuelle à la fois fantasque et mélancolique. Loin de tout pittoresque touristique, elle capture une Naples en creux, exubérante et secrète, à l’image de ses personnages.

Avec cette nouvelle série photographique, l’artiste arpente les interstices de la ville, ses zones d’ombre, ses espaces liminaux – « the unself of Naples ». Elle détourne les clichés et les emblèmes figés pour révéler une Naples moins visible, plus trouble, où l’on circule entre les façades et les fictions. Inspirée par des films comme Reality ou Dogman de Matteo Garrone, ou encore Mamma Roma de Pasolini et Amarcord de Fellini, dont le personnage La Volpina prête titre à cette exposition, elle fait surgir des figures féminines à la fois dures et flamboyantes, sévères mais douces, revêtues de vêtements bon marché et criards, qui deviennent les véhicules d’identités bruyantes, baroques et résilientes.

Ce travail napolitain prolonge la mythologie personnelle que Kourtney Roy construit depuis plusieurs années : un monde hors du temps, plein de faux-semblants et de glamour déchu. Ce monde devenu sa signature s’illustre à travers deux autres séries, Trashissima et Last Paradise(Prix Swiss Life à 4 mains 2024, avec Mathias Delplanque), dont certaines œuvres encore inédites accompagneront cette nouvelle production. Ensemble, elles composent une sorte de voyage en Italie, où le dépaysement est autant intérieur que géographique. Ce projet tisse ainsi un récit fragmenté, poétique et ironique, qui interroge autant l’imagerie italienne que les mécanismes de la représentation de soi.

J’ai toujours été fascinée par l’Italie, un pays où la vie se déroule comme au théâtre, parfois sophistiquée et lyrique, parfois brute et improvisée dans son quotidien. Ce qui m’attire, c’est l’espace entre ce qui est montré et ce qui se cache derrière, la tension entre l’intention et la représentation. Il y a le fantasme de l’Italie, celui que nous recherchons et projetons sur elle, et puis il y a la version que nous rencontrons lorsque ce fantasme s’effondre. Vous pouvez partir à la recherche du rêve, mais ce qui vous trouverez à la place est quelque chose de plus complexe, de plus réel – c’est l’espace que j’habite dans mes photos. Kourtney Roy, Photographe

La galerie Les filles du calvaire présente La Volpina, une nouvelle exposition de Kourtney Roy réalisée suite à sa dernière résidence artistique à Naples, à la Spot Home Gallery.

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h30

mardi

de 14h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Galerie Les Filles du calvaire 21, rue Chapon 75003 Paris