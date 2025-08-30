Kouss Kouss Festival repas spécial pois chiche par le collectif des Habitants Organisés du 3e arrondissement La Marmite Joyeuse Marseille 1er Arrondissement

Samedi 30 août 2025 de 19h30 à 22h. La Marmite Joyeuse 33 Bd National Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2025-08-30 19:30:00

fin : 2025-08-30 22:00:00

2025-08-30

A l’occasion du Kous kouss festival, la Marmite Joyeuse invite le Collectif des Habitants Organisés du 3eme arrondissement a un grand repas de soutien autours du Pois Chiche. Avec ses spécialités originales

Venez vous régaler de la véritable Garantika d’Ibitssem, du coucous boulette ou falafel (verion végé) de George et Amel, et des pavlova vegan aux fruit d’été.

Une grande soirée solidaire pour découvrir une super association qui développe le pouvoir d’agir des marseillais.

Le CHO3 rassemble des habitants-es concernés-es par les injustices en organisant collectivement des campagnes pour l’accès aux droits, l’autonomie alimentaire, le droit à des logements dignes, et le droit à la ville. .

La Marmite Joyeuse 33 Bd National Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On the occasion of the Kous kouss festival, La Marmite Joyeuse invites the Collectif des Habitants Organisés du 3eme arrondissement to a big support meal around Pois Chiche. With its original specialities

German :

Anlässlich des Kous kouss festival lädt La Marmite Joyeuse das Collectif des Habitants Organisés du 3eme arrondissement zu einem großen Unterstützungsessen rund um die Kichererbse ein. Mit seinen originellen Spezialitäten

Italiano :

In occasione del Kous Kouss Festival, La Marmite Joyeuse invita il Collectif des Habitants Organisés del 3° arrondissement a un grande pranzo di sostegno a base di ceci. Con le sue specialità originali

Espanol :

Con motivo de la Fiesta del Kous Kouss, La Marmite Joyeuse invita al Colectivo de Habitantes Organizados del distrito 3 a una gran comida de apoyo en torno a los garbanzos. Con sus originales especialidades

