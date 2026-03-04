Kouté Vwa, Cinéma le Cratère, Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-23T20:40:00+01:00 – 2026-03-23T21:57:00+01:00
Fin : 2026-03-23T20:40:00+01:00 – 2026-03-23T21:57:00+01:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=YMBEN »}]
Rencontre – Melrick, un adolescent de 13 ans, passe ses vacances d’été chez sa grand-mère Nicole, à Cayenne, en Guyane. Sa présence et son désir d’apprendre à jouer du tambour fait resurgir le spec… Cratère Kouté Vwa