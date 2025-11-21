Koyaanisqatsi, cinémix Médiathèque Marguerite Duras Paris

Koyaanisqatsi, cinémix Médiathèque Marguerite Duras Paris vendredi 21 novembre 2025.

Koyaanisqatsi, à mi-chemin entre le

documentaire et l’art visuel, est un jalon essentiel du cinéma des quarante

dernières années, ayant profondément marqué la nouvelle génération de VJs et

d’artistes visuels de la scène électronique. Ce premier opus de la trilogie de

Godfrey Reggio (Koyaanisqatsi, Powaqatsi, Naqoyqatsi), produit par

Francis Ford Coppola, reste le plus marquant et le plus abouti de la série,

souvent imité mais jamais égalé. Sans dialogues, ce film saisissant explore un

monde où nature, technologie et urbanisation s’entrelacent, et pose un regard

humaniste sur l’évolution de notre civilisation.

Réal. Godfrey Reggio, 1983, États-Unis, 85 min | à partir de 13 ans

La

performance live de Jean-Yves Leloup viendra insuffler à ce classique un nouveau souffle électronique, redynamisant ainsi ce

chef-d’œuvre du cinéma visuel et contemplatif.

Jean-Yves Leloup Dj, historien de la musique et enseignant, Jean-Yves Leloup est considéré comme l’un des pionniers du « cinémix » et de la nouvelle vague des ciné-concerts qui a fait son apparition au milieu des années 2000 en France, il utilise pour ses bandes-son des musiques préexistantes aux consonances intemporelles, composées par une large palette d’artistes, venus de la musique contemporaine comme de l’électronique, de la musique pour l’image comme de la pop. À l’aide de techniques de montage, de collage et de remix, il donne une nouvelle dimension au film afin de lui conférer une émotion ainsi qu’une dimension plus contemporaine. Il est l’auteur de cinq ouvrages : Electro : de Kraftwerk à Daft Punk (2019), Techno100 (2018), Electro Sound : machines, musiques et culture (2016), Musique Non-Stop (2015), Digital Magma (2006), Global Techno (1999), ainsi que d’un ouvrage hypermédia, La musique électronique (2011). Il est également commissaire d’exposition (« Electro » et « Disco » à la Philharmonie).

Le festival Close-up Close-Up est un festival International de Cinéma dont la

vocation est de contribuer à une meilleure sensibilisation aux enjeux urbains,

paysagers et environnementaux à travers le cinéma (documentaire, fiction, VR).

Des projections, rencontres, masterclass, ciné-concerts, ateliers, … composent

chaque année une programmation riche et variée, à destination de tous les

publics, dans différents lieux d’Ile-de-France.

https://www.festivalcloseup.com/

Projection / concert dans le cadre du festival Close-up et du Mois du doc

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-21T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T20:00:00+02:00_2025-11-21T21:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/