Koyaanisqatsi, cinémix Médiathèque Marguerite Duras Paris vendredi 21 novembre 2025.
Koyaanisqatsi, à mi-chemin entre le
documentaire et l’art visuel, est un jalon essentiel du cinéma des quarante
dernières années, ayant profondément marqué la nouvelle génération de VJs et
d’artistes visuels de la scène électronique. Ce premier opus de la trilogie de
Godfrey Reggio (Koyaanisqatsi, Powaqatsi, Naqoyqatsi), produit par
Francis Ford Coppola, reste le plus marquant et le plus abouti de la série,
souvent imité mais jamais égalé. Sans dialogues, ce film saisissant explore un
monde où nature, technologie et urbanisation s’entrelacent, et pose un regard
humaniste sur l’évolution de notre civilisation.
Réal. Godfrey Reggio, 1983, États-Unis, 85 min | à partir de 13 ans
La
performance live de Jean-Yves Leloup viendra insuffler à ce classique un nouveau souffle électronique, redynamisant ainsi ce
chef-d’œuvre du cinéma visuel et contemplatif.
Jean-Yves Leloup
Dj, historien de la musique et enseignant, Jean-Yves Leloup est considéré comme l’un des pionniers du « cinémix » et de la nouvelle vague des ciné-concerts qui a fait son apparition au milieu des années 2000 en France, il utilise pour ses bandes-son des musiques préexistantes aux consonances intemporelles, composées par une large palette d’artistes, venus de la musique contemporaine comme de l’électronique, de la musique pour l’image comme de la pop. À l’aide de techniques de montage, de collage et de remix, il donne une nouvelle dimension au film afin de lui conférer une émotion ainsi qu’une dimension plus contemporaine. Il est l’auteur de cinq ouvrages : Electro : de Kraftwerk à Daft Punk (2019), Techno100 (2018), Electro Sound : machines, musiques et culture (2016), Musique Non-Stop (2015), Digital Magma (2006), Global Techno (1999), ainsi que d’un ouvrage hypermédia, La musique électronique (2011). Il est également commissaire d’exposition (« Electro » et « Disco » à la Philharmonie).
Le festival Close-up
Close-Up est un festival International de Cinéma dont la
vocation est de contribuer à une meilleure sensibilisation aux enjeux urbains,
paysagers et environnementaux à travers le cinéma (documentaire, fiction, VR).
Des projections, rencontres, masterclass, ciné-concerts, ateliers, … composent
chaque année une programmation riche et variée, à destination de tous les
publics, dans différents lieux d’Ile-de-France.
https://www.festivalcloseup.com/
Projection / concert dans le cadre du festival Close-up et du Mois du doc
Le vendredi 21 novembre 2025
de 20h00 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/