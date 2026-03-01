Kpop Demon Hunters Deux Rivières
Kpop Demon Hunters Deux Rivières samedi 21 mars 2026.
Kpop Demon Hunters
Bibliothèque Deux Rivières Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Évènement Kpop Demon Hunters à Cravant !
Au programme ateliers créatif, jeux, documentaire K-pop.
De 6 à 12 ans. .
Bibliothèque Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kpop Demon Hunters
L’événement Kpop Demon Hunters Deux Rivières a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois