Kpop Demon Hunters Deux Rivières

Kpop Demon Hunters

Bibliothèque Deux Rivières Yonne

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

2026-03-21

Évènement Kpop Demon Hunters à Cravant !

Au programme ateliers créatif, jeux, documentaire K-pop.

De 6 à 12 ans. .

Bibliothèque Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com

