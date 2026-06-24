Krachta Valda Rue du Château Montigny-lès-Arsures

Informations pratiques

Montigny-lès-Arsures

Krachta Valda

Rue du Château Château Montigny-lès-Arsures Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Concert de jazz manouche / gipsy swing au château avec le groupe Krachta Valda !

Restauration sur place

Organisateur Association du Dzi .

Rue du Château Château Montigny-lès-Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 53 95 70 dzi@montigny-les-arsures.fr

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English : Krachta Valda

L’événement Krachta Valda Montigny-lès-Arsures a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA