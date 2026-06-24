Krachta Valda Rue du Château Montigny-lès-Arsures
vendredi 3 juillet 2026 · Rue du Château · Montigny-lès-Arsures
Informations pratiques
Montigny-lès-Arsures
Krachta Valda
Rue du Château Château Montigny-lès-Arsures Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Concert de jazz manouche / gipsy swing au château avec le groupe Krachta Valda !
Restauration sur place
Organisateur Association du Dzi .
Rue du Château Château Montigny-lès-Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 53 95 70 dzi@montigny-les-arsures.fr
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English : Krachta Valda
L’événement Krachta Valda Montigny-lès-Arsures a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA