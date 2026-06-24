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AGENDA · Montigny-lès-Arsures

Krachta Valda Rue du Château Montigny-lès-Arsures

vendredi 3 juillet 2026 · Rue du Château · Montigny-lès-Arsures

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Château
Ville
39600 Montigny-lès-Arsures
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Montigny-lès-Arsures

Krachta Valda

Rue du Château Château Montigny-lès-Arsures Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Concert de jazz manouche / gipsy swing au château avec le groupe Krachta Valda !
Restauration sur place
Organisateur Association du Dzi   .

Rue du Château Château Montigny-lès-Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 53 95 70  dzi@montigny-les-arsures.fr

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English : Krachta Valda

L’événement Krachta Valda Montigny-lès-Arsures a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA