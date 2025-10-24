KRAFT Florac Trois Rivières

KRAFT Florac Trois Rivières vendredi 24 octobre 2025.

KRAFT

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

2025-10-24

Un spectacle étonnant où le papier devient matière vivante. Sur scène, une femme se glisse dans le papier, le froisse, le plie, le sculpte au rythme de ses mouvements. 14h Durée 45 min Tout public. Gratuit (jauge limitée, pensez à réserver).

Du papier, une femme, son corps se glisse dans le papier, le papier se sculpte aux mouvements de son corps. Elle le froisse, il se torsionne, elle le transforme, il se dresse. Il crisse, elle tournoie, il se déchire, elle se noie. Kraft plonge les spectateurs dans un univers aquatique imaginaire et ludique, à la rencontre de l’océan, des monstres abyssaux, des tempêtes et des marins en perdition.

Distribution

De et par Violette Hocquenghem

Régie Laetitia Orsini

14h Durée 45 min Tout public

Gratuit (jauge limitée, pensez à réserver) .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

An astonishing show in which paper becomes living matter. On stage, a woman slips into the paper, crumpling, folding and sculpting it to the rhythm of her movements. 14h ? Duration: 45 min ? All audiences. Free (limited capacity, please reserve).

German :

Ein erstaunliches Schauspiel, bei dem Papier zu einer lebendigen Materie wird. Auf der Bühne schlüpft eine Frau in das Papier, zerknittert es, faltet es und formt es im Rhythmus ihrer Bewegungen. 14h ? Dauer: 45 min ? Für alle Altersgruppen. Kostenlos (begrenzte Zuschauerzahl, denken Sie an eine Reservierung).

Italiano :

Uno spettacolo sorprendente in cui la carta diventa materia viva. Sul palco, una donna scivola nella carta, accartocciandola, piegandola e scolpendola al ritmo dei suoi movimenti. 14h ? Durata: 45 minuti Tutti i pubblici. Gratuito (capacità limitata, si prega di prenotare in anticipo).

Espanol :

Un asombroso espectáculo en el que el papel se convierte en materia viva. En el escenario, una mujer se desliza dentro del papel, arrugándolo, doblándolo y esculpiéndolo al ritmo de sus movimientos. 14h ? Duración: 45 minutos ? Todos los públicos. Gratuito (aforo limitado, reservar con antelación).

L'événement KRAFT Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-09-11