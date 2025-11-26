Krak in Dub Dubamix Antipod à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre

Krak in Dub Dubamix Antipod

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24 21:00:00

Le 24 janvier, l’Alamzic accueille une soirée Dub & Bass Music avec Krak in Dub, Dubamix et le crew Antipod live explosifs, dub militant et sélections hip-hop, dub et drum’n’bass pour une nuit qui va secouer !

English :

On January 24th, Alamzic hosts a Dub & Bass Music evening with Krak in Dub, Dubamix and the Antipod crew: explosive live performances, militant dub and hip-hop, dub and drum?n?bass selections for a night that’s sure to shake things up!

