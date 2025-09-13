Krashkarma + Holy Fallout La Poudrière Belfort
Krashkarma + Holy Fallout
La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 9 – 9 – 15 EUR
Début : 2025-09-13 20:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Après plus de 800 concerts dans le monde, Krashkarma se produira sur la scène de La Poudrière. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Et c’est Holy Fallout qui assurera la 1ère partie de soirée avec leur metal alternatif qui oscille entre les atmosphères feutrées du metal progressif (Leprous, Tool) et l’énergie brute du metal moderne (Lamb of god, Gojira) ! .
La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com
