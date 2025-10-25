Krav Boca + Poésie Zéro Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu
Krav Boca + Poésie Zéro
Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 22 – 22 – 27 EUR
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 00:00:00
2025-10-25
Voici une soirée en forme de rituel Punk avec deux groupes qui représentent une nouvelle scène punk française bien en colère et bien barrée !
Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr
English :
Here’s an evening in the form of a punk ritual, with two bands representing a new, angry and crazy French punk scene!
German :
Hier ist ein Abend in Form eines Punk-Rituals mit zwei Bands, die eine neue, wütende und verrückte französische Punkszene repräsentieren!
Italiano :
Ecco una serata sotto forma di rito punk con due band che rappresentano la nuova, arrabbiata e folle scena punk francese!
Espanol :
He aquí una velada en forma de ritual punk en la que participarán dos grupos representativos de la nueva, furiosa y alocada escena punk francesa
