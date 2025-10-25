Krav Boca + Poésie Zéro Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Tarif : 22 – 22 – 27 EUR

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 00:00:00

2025-10-25

Voici une soirée en forme de rituel Punk avec deux groupes qui représentent une nouvelle scène punk française bien en colère et bien barrée !

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Here’s an evening in the form of a punk ritual, with two bands representing a new, angry and crazy French punk scene!

German :

Hier ist ein Abend in Form eines Punk-Rituals mit zwei Bands, die eine neue, wütende und verrückte französische Punkszene repräsentieren!

Italiano :

Ecco una serata sotto forma di rito punk con due band che rappresentano la nuova, arrabbiata e folle scena punk francese!

Espanol :

He aquí una velada en forma de ritual punk en la que participarán dos grupos representativos de la nueva, furiosa y alocada escena punk francesa

