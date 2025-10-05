KRAV BOCA POESIE ZERO – KRAV BOCA POESIE ZERO KING KONG MEUF – BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE Vitry Le Francois

BORDS 2 SCENES / TRESOR PUBLIC PRÉSENTE : KRAV BOCA POESIE ZERO KING KONG MEUFLe show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. 500 concerts, et plus d’une dizaine de tournées à l’étranger (Grèce, Italie, Allemagne, Suisse, Maroc…) ont donné naissance à un spectacle protéiforme, atypique et explosif.Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batteriemandoline, éclairé de performances pyrotechniques et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne. Un live inclusif en forme de transe collective où les spectateurs deviennent acteurs.«Vivre libre ou mourir» le cri des Bérus résonne encore. Pour ce nouvel album, le groupe amorce une mutation musicale atypique et originale, loargnant vers le metal, le punk abrasif, toujours aux avantspostes des productions rap actuel.Comme si l’électricité de The Prodigy se frottait à l’hostilité du son de Mobb Deep, entre des solos de piano classique, et des incursions black metal.Krav Boca -NEW ALBUMHERETICPour ce faire, les Krav Boca ont collaboré avec le producteur breakcore RUBY MY DEAR, le beatmaker drill CRITICAL originaire de Athènes, ont enregistré avec le virtuose du piano DOWAN NAGEL, avant de peau??ner le mix avec FRANCIS CASTE (Studios Sainte-Marthe, Paris).À l’arrivée, HERETIC est un album 14 titres viscéral, physique et poignant, véritable OVNI musical avant tout conçu pour retourner n’importe quelle scène en live.

BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE QUARTIER DES BORDS DE MARNE 51300 Vitry Le Francois 51