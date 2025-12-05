KRAV BOCA POESIE ZERO R3VIVRE – LES ABATTOIRS Cognac

KRAV BOCA POESIE ZERO R3VIVRE – LES ABATTOIRS Cognac vendredi 5 décembre 2025.

KRAV BOCA POESIE ZERO R3VIVRE Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

C’est vous les punks !Nouvelle soirée 100% punk aux Abattoirs de Cognac, en co-production avec LaNef Angoulême. Krav Boca balance un show frontal, entre punk, rap et pyrotechnie. Masques sur le visage, mandoline sous tension, et des textes taillés pour foutre le feu. Un live inclusif et sauvage où le public devient acteur. Poesie Zéro, c’est le punk dans ce qu’il a de plus radical et politique. Des mots acérés, un chant scandé, et une énergie directe sans détour. Une claque pour les oreilles et les idées. R3vivre crache sa colère à coups de riffs noise, d’uppercuts post-punk et de hurlements incandescents. Pas de demi-mesure, pas de pose. Juste l’urgence.Un punk rock mélo et frontal, entre rage et mélancolie. Ça cogne, ça touche, ça parle vrai. Si t’aimes Against Me! ou Justin(e), viens les voir en live.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ABATTOIRS 33 RUE DE L’ABATTOIR 16100 Cognac 16