Krav Boca + Poésie Zéro + Schlaasss Alençon

Krav Boca + Poésie Zéro + Schlaasss

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle. Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie-mandoline, éclairé de performances pyrotechniques et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne. Un live atypique et explosif en forme de transe collective !

Poésie Zéro, c’est un groupe très en colère, (et stupide) accompagné de deux employés quasi musiciens bénévoles proches du licenciement à chaque concert. Le groupe a sorti 10 albums et fait tout pour que la Fédération Internationale de Poésie Zéro se propage sur toute la terre afin qu’il y ait des Poésie Zéro dans toutes les villes du monde et qu’ils arrêtent définitivement les concerts.

Le groupe Schlaasss se moque de tout, du punk, du rap, de Monoprix, Casino, Prisunic, Total… Dystopique, leur musique allie colère et dérision de manière tout à fait singulière. À découvrir en live ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

