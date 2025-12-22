Kréatures, Le May-sur-Èvre

Kréatures

Espace L.S. Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-05-05 09:15:00

fin : 2026-05-05 11:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Traité à la manière d’un film muet, Kréatures nous conte la passion d’Aristide de Panchignac pour les animaux.

Dans un monde fictif où la faune et la flore ont disparu de la planète terre, Aristide se raccroche à ses souvenirs d’enfant à l’époque où les mondes, terrestre, aquatique et aérien, grouillaient de vie, de mouvements et de cris.

Composant avec les bribes de sa mémoire et un bric-à-brac d’objets et de matériaux récupérés, il reconstitue un bestiaire, un cabinet de curiosités qu’il présente au public sous la forme de petites attractions s’appuyant sur des techniques de cirque et de marionnettes.

Cette fable écologique et poétique interroge sur notre rapport au vivant, notre devenir mais également sur notre capacité à créer, jouer et imaginer .

Espace L.S. Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com

