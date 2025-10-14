KREIZ BREIZH AKADEMI #10 – CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic

KREIZ BREIZH AKADEMI #10 – CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic mardi 14 octobre 2025.

KREIZ BREIZH AKADEMI #10 Début : 2025-10-14 à 20:00. Tarif : – euros.

CENTRE CULTUREL L’ATHENA PRÉSENTE : KREIZ BREIZH AKADEMI #10KBA#10 est un orchestre hybride réunissant 10 musicien·nes sous la direction du violoniste Pierre Droual dans un projet à la fois doux et radical, entre hommage aux voix de femmes de Basse-Bretagne du XXe siècle et projections futuristes. Le collectif expérimente autour des tempéraments et des timbres, triturant des collectages de chants anciens pour en révéler une nouvelle énergie, saisissante et audacieuse.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic 29