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Kreiz Breizh Elites Grâces

Kreiz Breizh Elites Grâces vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 4 Place André Bardoux

Ville : 22200 Grâces

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Tarif :

Grâces

Kreiz Breizh Elites

4 Place André Bardoux Grâces Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-31

Course cycliste UCI classe 2.2 du 31 juillet au 03 août
4 étapes + courses handisports
#1: Grâces-Grâces Contre la montre par équipe + course handi
#2: Calanhel Gourin
#3: Domaine de Trévarez Carhaix-Plouguer
#4: Stade de Roudourou Rostrenen
Initiations aux jeux traditionnels breton sur nos sites de départs   .

4 Place André Bardoux Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Kreiz Breizh Elites Grâces a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol