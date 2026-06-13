Kreiz Breizh Elites Grâces
Kreiz Breizh Elites Grâces vendredi 31 juillet 2026.
Grâces
Kreiz Breizh Elites
4 Place André Bardoux Grâces Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Course cycliste UCI classe 2.2 du 31 juillet au 03 août
4 étapes + courses handisports
#1: Grâces-Grâces Contre la montre par équipe + course handi
#2: Calanhel Gourin
#3: Domaine de Trévarez Carhaix-Plouguer
#4: Stade de Roudourou Rostrenen
Initiations aux jeux traditionnels breton sur nos sites de départs .
4 Place André Bardoux Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Kreiz Breizh Elites Grâces a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol