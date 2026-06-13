Grâces

Kreiz Breizh Elites

4 Place André Bardoux Grâces Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Course cycliste UCI classe 2.2 du 31 juillet au 03 août

4 étapes + courses handisports

#1: Grâces-Grâces Contre la montre par équipe + course handi

#2: Calanhel Gourin

#3: Domaine de Trévarez Carhaix-Plouguer

#4: Stade de Roudourou Rostrenen

Initiations aux jeux traditionnels breton sur nos sites de départs .

4 Place André Bardoux Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Kreiz Breizh Elites Grâces a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol