Kremer, Pletnev, Dirvanauskaite, Rysanov Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Kremer, Pletnev, Dirvanauskaite, Rysanov

Lundi 6 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-04-06 20:30:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Véritable légende vivante du violon, Gidon Kremer s’entoure de Mikhaïl Pletnev, Giedre Dirvanauskaitė et Maxim Rysanov pour une soirée qui explore plusieurs formats de musique de chambre, entre période classique et début du romantisme.

Les deux géants que sont Kremer et Pletnev, portés par une communion musicale indéfectible et complices du Festival de Pâques des premières heures, font office de centre de gravité dans cette soirée. Seuls, ils interprètent la Sonate Grand duo D. 574 de Schubert, au lyrisme épanoui. Avec Giedre Dirvanauskaitė, membre de la Kremerata Baltica et partenaire privilégiée de Kremer, le duo donne le Trio À l’Archiduc de Beethoven, couronnement de son corpus et modèle pour les compositeurs à venir. Enfin, l’altiste Maxim Rysanov, qui comme Pletnev est aussi chef d’orchestre, les rejoint pour le Premier Quatuor avec piano de Mozart, une œuvre de la plus haute inspiration. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English:

A true living legend of the violin, Gidon Kremer is joined by Mikhail Pletnev, Giedre Dirvanauskaitė, and Maxim Rysanov for an evening exploring various forms of chamber music, from the Classical period to the early Romantic era.

