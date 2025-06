KRÊPES Spectacle de rue Le Champ Commun Augan 4 juillet 2025 20:30

Morbihan

KRÊPES Spectacle de rue Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Crêpe ou galette ? Beurre salé ou beurre doux ? Poêle ou billig ? Œuf brouillé ou miroir ?…

Moïse, breton d’origine, passionné par la galette, débarque pour cuisiner crêpes et galettes, devant et pour les spectateurs salées, sucrées, il y en aura (presque) pour tout le monde. Mais entre la crêpière qui prend feu et un goût pour l’absurde, pas sûr que tout se déroule comme prévu. Ici, on rigole… la bouche pleine ! Mais pas que on pense aussi. Car ce spectacle interroge l’origine des aliments de cette recette simplissime, que l’industrie et la mondialisation ont quelque peu impactée.

Une plongée dans la pâte à crêpe, qui questionne aussi l’identité bretonne, et plus largement, la relation que l’on entretient avec sa région natale. Notre envie de construire une vie ailleurs, ou plus tard, d’y revenir.

20h30 // Prix libre // Restauration sur Place .

