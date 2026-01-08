KRIFA KRIFA Concert Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans

KRIFA KRIFA Concert

Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Musiques populaires de Grèce et du Kurdistan le Collectif Krifa Krifa est un grand ensemble à géométrie variable qui explore les musiques populaires de Grèce et du Kurdistan.

.

Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Folk music from Greece and Kurdistan: Collectif Krifa Krifa is a large ensemble with variable geometry that explores the folk music of Greece and Kurdistan.

L’événement KRIFA KRIFA Concert Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme