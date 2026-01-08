KRIFA KRIFA Concert Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans
KRIFA KRIFA Concert Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans dimanche 8 février 2026.
KRIFA KRIFA Concert
Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Musiques populaires de Grèce et du Kurdistan le Collectif Krifa Krifa est un grand ensemble à géométrie variable qui explore les musiques populaires de Grèce et du Kurdistan.
Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com
Folk music from Greece and Kurdistan: Collectif Krifa Krifa is a large ensemble with variable geometry that explores the folk music of Greece and Kurdistan.
