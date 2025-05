KRINKRIN BAL FOLK LE PONT – Saint-Étienne-de-Gourgas, 10 mai 2025 07:00, Saint-Étienne-de-Gourgas.

Hérault

KRINKRIN BAL FOLK LE PONT Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Krinkrin, c’est un bal explosif porté par un duo violoneux aux influences traditionnelles et improvisées. Initiation à 19h30, bal à 20h30. Entrée à prix libre, petite restauration sur place.

Krinkrin c’est un bal qui groove et qui grince, qui crisse et bourdonne. Lucile et Theophile mènent la danse au son de leurs crincrins empreints d’accents violoneux. Le duo puise ses influences dans les collectages de l’Occitanie, du Poitou et du Massif Central, ainsi que dans les musiques improvisées. Krinkrin nous offre un bal joyeux, décalé, enraciné et explosif !

Initiation à 19h30, bal à 20h30.

Entrée prix libre, petite restauration sur place. .

Route Royale

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 10 43 30 73

English :

Krinkrin is an explosive ball featuring a fiddle duo with traditional and improvised influences. Initiation at 7.30pm, dance at 8.30pm. Admission free, light refreshments on site.

German :

Krinkrin ist ein explosiver Ball, der von einem Geigenduo mit traditionellen und improvisierten Einflüssen getragen wird. Einführung um 19.30 Uhr, Ball um 20.30 Uhr. Eintritt frei, kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Krinkrin è una danza esplosiva con un duo di violini con influenze tradizionali e improvvisate. Iniziazione alle 19.30, danza alle 20.30. Ingresso libero, piccolo catering in loco.

Espanol :

Krinkrin es un baile explosivo protagonizado por un dúo de violines con influencias tradicionales e improvisadas. Iniciación a las 19.30 h, baile a las 20.30 h. Entrada gratuita, pequeño catering in situ.

