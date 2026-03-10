Kristof Négrit Studio de l’Ermitage Paris

« Le vendredi 10 avril, je vous donne rendez-vous au Studio de l’Ermitage à Paris pour une soirée unique, pensée comme une immersion totale dans mon univers et mon État d’âme.

À la lueur des bougies et sous des lumières tamisées, le public est invité à plonger dans un jazz caribéen, une musique où le langage du jazz rencontre les rythmiques traditionnelles guadeloupéennes. Un jazz profondément rythmé, vibrant, mais qui n’en reste pas moins intime et émotionnel.

Chaque note, chaque silence vous invite à ressentir la musique de l’intérieur, dans un moment suspendu, sincère et habité. »

Kristof Négrit : Batteur/ Leader

Illyes Ferfera : Saxophone Ténor

Julian Caetano : Piano

Zacharie Abraham : Contrebasse

Invité : Marie Céline Hanquez : Chant

État d’âme – Release Immersive. Une soirée à la bougie · Jazz caribéen. Sortie de l’album : État d’âme (Association K’ribéen – 2025).

Le vendredi 10 avril 2026

de 21h00 à 22h30

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

